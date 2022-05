Atrani: da questa estate spiaggia gestita dal Comune. Con la delibera n.21 dello scorso mese di marzo, il Comune di Atrani ha scelto di non affidare più la spiaggia ai privati, ma che gestirà direttamente le aree in concessione demaniale. La decisione deriva dalla necessità di consentire un più razionale utilizzo della spiaggia – si legge -, anche libera, e di garantire la sicurezza della balneazione e l’igiene pubblica, oltre che una maggiora fruibilità sia per i residenti (e altri) che per i soggetti fragili, rivalutando l’utilità sociale rispetto al mero aspetto economico.

Questa la ripartizione in via sperimentale:

una porzione come “spiaggia libera” lato Ponente;

una porzione come “spiaggia libera attrezzata” lato Levante;

allestimento con lettini e solarium Località denominata Scoglio a Pizzo;

allestimento di un’area ludica per bambini lato Ponente;

allestimento di un’area provvisoria per il tiro a secco dei natanti di Massimo 300 metri quadrati presso il lato Ponente.

Nelle porzioni di spiaggia sarà garantita la possibilità a chiunque di passeggiare o stazionare. Tutte le attrezzature installate, inoltre, saranno uguali per tipologia e colore, in accordo con quanto previsto dai regolamenti comunali e l’eventuale prestatore di servizi dovrà munirsi di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento dei servizi.

Sarà il gestore a garantire per l’intera durata dell’affidamento:

a) docce, servizi igienici, spogliatoio;

b) servizi a pagamento per la fornitura di attrezzature balneari (sdraio, lettini, sedie e ombrelloni);

c) pulizia giornaliera dell’intero tratto allestito;

d) servizio di salvataggio (almeno n. 1 bagnino che copra l’intero arco della giornata);

e) assistenza sanitaria (dotazione di materiale di primo soccorso);

f) abbattimento barriere architettoniche;

g) manutenzione ordinaria delle aree.

Non sarà possibile somministrare bevande e alimenti né direttamente né utilizzando distributori.

Qui l’allegato.