Atrani: convocato per mercoledì 25 maggio il Consiglio Comunale per l’affidamento della spiaggia. Il sindaco di Atrani, dott. Luciano de Rosa Laderchi, ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare, per il giorno mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 16.30 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

approvazione verbali precedente seduta del 27 aprile 2022; approvazione rendiconto della gestione anno 2021; affidamento in house providing alla società Miramare Service srl dei servizi accessori della spiaggia di Levante e dell’area denominata “Scoglio a Pizzo” del Comune di Atrani per le stagioni balneari 2022-2023-2024 – Approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sissistenza dei requisiti previsti per la forma i affidamento prescelta ax art. 34, comma 20, del d.n. 179/2012.