Atrani, convocato il Consiglio Comunale per martedì 31 maggio. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Il sindaco di Atrani Dott. Luciano de Rosa Laderchi rende noto che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria per martedì 31 maggio alle ore 16.30 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Tassa Rifiuti (TARI) – Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF2022-2025)

2. Approvazione tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2022