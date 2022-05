“Assenza di spiagge libere”: il manifesto di Vietri attiva per il diritto al mare. Riportiamo di seguito le parole del Comitato Vietri Attiva:

Considerata la totale assenza sul territorio Vietrese di spiagge libere, ridotte a stretti corridoi di passaggio tra uno stabilimento e l’altro, trascurati e ricettacolo di immondizie, il Comitato Vietri Attiva, nell’interesse dei cittadini Vietresi e della collettività tutta che ne ha interesse,

CHIEDE

che siano rispettate le norme vigenti in materia;

che le aree di spiaggia libera siano in misura almeno del 30% delle altre superfici demaniali utilizzate per la balneazione;

che l’area destinata a spiaggia libera abbia le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e di balneazione di pari dignità rispetto a quelle destinate agli stabilimenti balneari;

che l’area di spiaggia libera non venga collocata in prossimità della foce del fiume Bonea ove vige il divieto permanente di balneazione;

che siano garantiti nella spiaggia libera il decoro, l’igiene, la pulizia e la sicurezza della balneazione;

che gli accessi a tutte le spiagge siano privi di barriere architettoniche per facilitare l’accesso a persone con ridotta capacità motoria;

che in tutte le spiagge siano presenti varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia che dovrebbe essere libera fino a 5 metri dal mare e priva, in quel tratto, di ogni tipo di attrezzatura che comprometta il libero transito;

che ogni costruzione sul demanio marittimo rispetti la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e le recinzioni di confine verso terra non impediscano, di fatto, la visibilità verso il mare.

Per questi obiettivi il Comitato ha presentato istanza alle autorità competenti, Sindaco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza sez Operativa Navale, Agenzia Demanio Marittimo Regione Campania, e ha informato le associazioni ambientaliste operanti sul territorio, Legambiente e Italia Nostra.