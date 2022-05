ASL Salerno: ieri 7 maggio conclusa con successo la VI edizione delle Giornate Endocrinologiche Cilentane 2022

Infatti dopo le prime due giornate del 29 – 30 aprile 2022 svoltosi presso l’aula magna dott.ssa Maria Ruocco del Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri, ieri sabato al Comune di Padula presso la Sala Convegni Hotel Certosa, è terminata con successo anche la terza giornata (accreditata con numero 14 crediti formativi) di cui ha visto come le prime due giornate anche la partecipazione del Conte Cav. don Attilio De Lisa in qualità di dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere proveniente da Sanza della diocesi di Teggiano-Policastro con la posizione al P.O. di Sapri presso la Direzione Sanitaria all’ufficio valutazione della performance nel Presidio Ospedaliero dell’Immacolata e del Distretto Sanitario 71 Sapri/Camerota di supporto ai due Direttore Sanitario dottor Claudio Mondelli e Amministrativo dottor Alfonso Manzo di cui tramite protocollo generale ha ricevuto l’affidamento con firma congiunta dopo la visione della sua visita eseguita dal Medico Competente.

La pandemia covid 19 coronavirus ha cambiato anche il modo di affrontare la diabetologia e l’endocrinologia.

Ricordando che alle prime due giornate si è discusso della Endocrinologia, invece ieri della diabetologia e quindi della patologia cronica del diabete di cui ha visto altri interventi di rilievo per questa patologia compreso quelli della Dott.ssa Rosamaria Zampetti Dirigente Responsabile U.O.S.D. Promozione della Salute (Dipartimento Prevenzione – ASL Salerno) con l’intervento dal titolo Promuovere Benessere per migliorare la qualità della vita e del Dott. Mariano Agrusta Coordinatore del Gruppo Nazionale AMD Psicologia e Diabete con intervento sul Diabete oltre la presenza di Neurologi, Podologi, Infermieri, Diabetologi di cui la Dott.ssa Paky Memoli Responsabile Rete Diabetologica Aziendale Asl Salerno con intervento e moderatore, Rappresentanti delle Associazione Carmine Speranza e Diabetica del Cilento e Vallo di Diano, Medici di Medicina Generale compreso dottor Giuseppe Altieri medico di base-diabetologo nutrizionista a Sala Consilina, Cardiologi di cui Dott. Raffaele Rotunno con intervento e Carlo Vita, Nefrologi compreso dottor Giovanni Bellotti Responsabile UODS Nefrologia e Dialisi Ospedale di Sapri e la Psicologa Alessandra Argentiere specialista ambulatoriale presso l’Unità Operativa Materno Infantile DS 62 e DS61 e il Centro Antidiabetico DS 66 – ASL Salerno. Inoltre va un caloroso saluto agli organizzatori dott.ssa Mara Pizzo Diabetologa sia dell’ospedale di Sapri che del Distretto Sanitario 72 Sala Consilina-Polla e dott. Pasquale Sabatino Endocrinologo Territoriale ASL Salerno.

Le giornate di studio e di approfondimento sono state organizzate con il patrocinio di Asl Salerno, Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Salerno, Comuni di Sapri, Vibonati e Padula, Ams (Associazione Medici Diabetologi), Simdo (Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità), Lions Club Certosa Padula, “Carmine Speranza” OdV, Associazione Diabetici Cilento e Vallo di Diano ed il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, in collaborazione con la sezione regionale “Campania Molise” di Sie (Società Italiana di Endocrinologia).

Infine la stima alle Direzione Generale Aziendale compreso Direttore Dott. Mario Iervolino, Sanitaria con il Direttore sanitario Dott. Ferdinando Primiano e Amministrativa con il Direttore amministrativo Avv. Caterina Palumbo.