Nel Palasport di Ottaviano, Arzano e Meta si confermano le regine del volley giovanile campano monopolizzando anche le Finals Under 16 femminile e Under 17 maschile. Entrambe le finali si sono concluse con un netto 3-0. Le ragazze della Molinari e i ragazzi del Volley World non sono riusciti ad interrompere il monopolio.

Nella finale femminile delle 17.30 al Palasport di Ottaviano, il Molinari Volley Under 16 non riesce nell’impresa di riscattare le compagne Under 18, sconfitte una settimana fa. Le U16 dell’Arzano replicano invece il 3-0 di Ponticelli. I parziali per le arzanesi parlano di una partita quasi mai in discussione: 25-14, 25-13, 25-14.

Rispetto alle Finals di Ponticelli, a contendere il titolo U17 maschile al Volley Meta c’era il Volley World Napoli. Anche in questo caso, Meta si conferma una schiacciasassi dei settori giovanili maschili: 3-0 il punteggio; 25-14, 25-14 e 25-12 i parziali.

Arzano, Meta e Volley World (wild card) rappresenteranno la Campania alla fase nazionale.

Rispetto a Ponticelli, la cerimonia di premiazione è avvenuta in due momenti separati. Per la femminile, il pres. del CT Irpinia-Sannio Stefano Aquino ha consegnato il trofeo alle seconde classificate del Molinari Volley, mentre è toccato al consigliere federale Felice Vecchione premiare le campionesse dell’Arzano. Ancora Aquino, insieme al pres. del CT Caserta Gaetano Cinque, per la premiazione dei secondi classificati della maschile, il Volley World Napoli. Sempre il consigliere Vecchione ha poi consegnato la coppa dei vincitori al Volley Meta. I Consiglieri Regionali Lino Toscano, Luigi Saetta, Masimo Luciano e Ernesto Avitabile hanno presenziato alla premiazione e consegnato le medaglie ai partecipanti. Infine, Il presidente onorario della Gis Pallavolo Ottaviano, il dott. Nicola Prisco, ha premiato gli ufficiali di gara delle Finals.

Il Consigliere Federale Felice Vecchione: “Anche questa manifestazione è andata in porto con una buona partecipazione del pubblico. Ringraziamo tecnici, dirigenti e genitori per il contributo, ma soprattutto la grande disponibilità della Gis Ottaviano: ancora una volta la Fipav Campania si dimostra una grande famiglia. In bocca al lupo ad Arzano, Meta e Volley Word che rappresenteranno la Campania alle fasi nazionali. L’augurio è che possano arrivare più lontano possibile”.