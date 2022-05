ARRIVA L’ARCIMBOLDO D’ORO-PIZZERIA

Il prossimo 6 giugno alle ore 17.00 presso il Teatro MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, baluardo di cultura e di dialogo ai piedi del Vesuvio www.museomav.it, si terrà l’assegnazione de “L’Arcimboldo d’Oro” che vedrà protagonista il settore “Pizzeria”.

Selezionati, dopo una serie di valutazioni da parte di professionisti della comunicazione, i pizzaioli premiati rispondono ai seguenti requisiti:

“Mera espressione dell’arte bianca, tramandano un mestiere antico con il saggio utilizzo di tecniche ed estro personale, trasmettono tradizione e al tempo stesso innovazione , con unicità e capacità emozionale”.

Attesa fibrillante per scoprire quali saranno i pizzaioli italiani ed esteri a cui sarà assegnato “L’Arcimboldo d’Oro”, ma solo lunedì 6 giugno saranno noti i loro nomi; pizzaioli che per l’occasione vestiranno la divisa professionale a firma Goeldlin Collection dal logo d’oro. www.goeldlincollection.it

Dopo la premiazione continuano i festeggiamenti presso la raffinata location per eventi Villa Andrea di Isernia ad Ercolano, che ospiterà un’elegante cena a cura dello chef resident Gaetano Borrelli, servita dal professionale staff di sala. www.villadiisernia.it

Faranno da cornice, il meraviglioso giardino che guarda il panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli e la suadente musica live dei maestri dell’agenzia “Son Music Live”. www.sonmusiclive.com

L’Arcimboldo, magazine del settore enogastronomico www.larcimboldo.it impegnato nel narrare e trasmettere al lettore il racconto di professionisti, aziende e prodotti d’eccellenza, fonti di cultura e d’identità del vasto patrimonio enogastronomico italiano, spegne le prime dieci candeline e il suo simbolo, il simpatico omino Artista del gusto, logo che marca le edizioni di TuffOlio https://www.larcimboldo.it/category/tuffolio e del Festival Artisti del gusto https://www.larcimboldo.it/category/festival-artistidel-gusto, ovvero gli eventi ideati e organizzati dal team di Angela Merolla, da quest’anno è diventato d’oro “L’Arcimboldo d’Oro”.

La statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com ,vuole essere un vero e proprio riconoscimento rilasciato unicamente ad una rosa di eccellenti professionisti del settore enogastronomico.

Angela Merolla, ideatrice e organizzatrice dell’evento ed Edda Cioffi, presentatrice e moderatrice della premiazione L’Arcimboldo d’Oro, per l’occasione indosseranno gli abiti creati dallo stilista e couturier napoletano Gianni Cirillo, tratti dalla sua collezione Primavera/Estate 2022.

www.giannicirillo.it

Di seguito alcuni dettagli di come si svolgerà l’evento.

-Alle ore 17.00 il Teatro MAV, accoglierà i pizzaioli protagonisti, le autorità politiche, la stampa dedicata e gli ospiti su invito del settore enogastronomico.

Sarà la presentatrice Edda Cioffi, volto noto della TV campana e l’attore Angelo Iannelli nelle vesti dell’irriverente Pulcinella, ad accogliere sul palco i pizzaioli e a moderare le varie premiazioni.

-Alle ore 20.00 gli ospiti si sposteranno presso la vicina Villa Andrea di Isernia ad Ercolano dove sarà servita la cena in parte realizzata dallo chef Borrelli, la cui cucina attinge dalla tradizione campana, per poi lasciarsi guidare dall’estro verso nuove creazioni.

I maestri pizzaioli premiati, saranno poi protagonisti anche a tavola, infatti si alterneranno nella realizzazione della propria pizza di punta, per il piacere degli ospiti, utilizzando i due forni artigianali a legna dell’azienda Forni Reppuccia di Eboli in provincia di Salerno, realizzati proprio per la cottura della pietanza più amata in assoluto. www.noleggioforni.it

La cena si concluderà con il pre-dessert e la torta L’Arcimboldo d’Oro realizzata dal pastry chef Catello Celentano che, a Villa Andrea di Isernia, si dedica alla realizzazione dei dolci, esaltando e creando contaminazioni tra gli ingredienti della cucina e quelli tipici della pasticceria.

-Cantine del Mare

Falanghina Doc Campi Flegrei-Annata 2020

-Ettore Sammarco

Ravello Doc Costa d’ Amalfi Bianco-Annata 2021

-Di Meo

Fiano di Avellino Docg-Annata 2021

-Balestrieri

Gragnano Doc Penisola Sorrentina-Annata 2021

-Macchie Santa Maria

Greco di Tufo Docg-Annata 2021

-Porto di Mola

Fiano Igp Roccamonfina-Annata 2021

-Vitis Aurunca

Falerno del Massico Rosso Doc-Annata 2019

Ingresso riservato, solo su invito.

Partner evento:

Masseria Delle Grazie-Gragnano www.masseriadellegrazie.it

Antica Distilleria Petrone-Mondragone www.distilleriapetrone.i

Forni Reppuccia- Eboli www.noleggioforni.it

Caldo Pellet-Agropoli www.archisio.it

Son Music Live www.sonmusiclive.com

Teatro MAV

Via IV Novembre n.44

Ercolano-Napoli

www.museomav.it

Villa Andrea di Isernia

Via San Vito n.190

Ercolano- Napoli

www.villadiisernia.it

Angela Merolla

Wine-Food Communication and Images