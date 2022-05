Arriva in Costa d’ Amalfi Artania, la nave inaugurata da Lady D. La nave è stata costruita per Princess Cruises attraverso Wärtsilä nel Helsinki (Finlandia). Il suo nome originale era de Principessa reale, per Lady Diana, Principessa del Galles. È stato battezzato durante una cerimonia in Southampton nel Regno Unito il 15 novembre 1984. Alla cerimonia erano presenti membri del pubblico, dipendenti della P O Princess Group e dignitari locali e internazionali, tra cui Mauno Koivisto, presidente della Finlandia. Il vescovo di Southampton ha impartito una benedizione per la denominazione.

La nave è stata trasferita alla flotta da PO Crociere nell’aprile 2005 e rinominato Artemis di Prunella Scales. L’Artemis era la nave più piccola e antica del P. O Flotta di crociere.

Nel 2010 il capitano britannico Sarah Breton ha assunto l’Artemis. È diventata la seconda donna al mondo a diventare capitano di una grande nave da crociera e la prima di P. O.

Il 22 settembre 2009, dopo numerose indiscrezioni, è stato annunciato da P O Cruise che la nave è stata venduta ad Artania Shipping per un importo non reso noto. Ha continuato a navigare per P O Cruises fino al 22 aprile 2011, quando è stata trasferita a Phoenix Reisen come Artania.