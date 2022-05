Approvazione schema di convenzione tra I.S.S. “Marini – Gioia” di Amalfi e Comune di Atrani per l’alternanza scuola-lavoro

Il Comune di Atrani, con Delibera n. 45/2022, approva lo schema di convenzione tra l’I.S.S. “Marini – Gioia” di Amalfi ed il Comune di Atrani per l’alternanza scuola-lavoro e si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture tre studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per su proposta dell’ Istituto di Istruzione Superiore Statale Marini Gioia con percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.