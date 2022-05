Antonino Minieri – Una semina di stelle. Lettura delle poesie e conversazione con l’Autore

Finalmente avremo con noi il nostro Antonino Minieri, parroco di Nostra Signora di Lourdes, ma questa volta nelle vesti di poeta, e potremmo lasciarci andare alle suggestioni delle immagini, sensazioni, emozioni, ricordi e tutta la gamma delle percezioni che i suoi versi ci regaleranno.

Discuteremo, tutti insieme, con lui del significato e del potere della poesia in un’epoca così complessa come il particolare tempo che stiamo percorrendo, di cambiare, di fermare, di disarmare le mani . Ascolteremo dalle bellissime voci dei ragazzi della Cooperativa Sociale Alma e dell’Associazione UICI, Unione Italiana Ciechi e e Ipovedenti, i versi di alcune poesie e parteciperemo tutti, con una lettura, un ricordo, una propria poesia, pensiero, riflessione a questo piccolo festival della letteratura indipendente, celebrato in versi.

Per l’Associazione UICI/Cooperativa Alma, leggeranno per noi: Alessandro Esposito, Carmela Amendola, Margherita Carbone, Maria Carla Famiani e altri amici di Antonino del Collettivo della Bibliolibreria Indipendente di Sorrento.

Mercoledì 18 maggio ore 19.30, giardino della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, Sorrento (Via Bartolomeo Capasso, zona Marano).

Partecipazione e parcheggio gratuiti