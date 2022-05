Ancora un sequestro in zona Monti Lattari: mezzo chilo di droga in un condominio

Ancora un sequestro sui Monti Lattari a pochi giorni dal rinvenimento di armi e droga. I Monti si confermano il crocevia del traffico e produzione di sostanze stupefacenti in mano alla camorra del territorio. Stavolta il sequestro è avvenuto nel comune di Pimonte, in un condominio. I carabinieri hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti cinque buste di cellophane contenenti quasi mezzo chilo di marijuana. La droga era nascosta in un condominio di via Piana. Sanzionato amministrativamente un uomo di 63 anni, residente in quel condominio: nella propria abitazione sono stati trovati 10 grammi della stessa sostanza.