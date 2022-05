Ancora un incidente in Penisola Sorrentina: moto si scontra con furgone in via Nastro Verde

Siamo a quota 10 o forse 20 in poche settimane. Chissà. La cosa certa è che si è consumato un nuovo incidente in Penisola Sorrentina. Non si tratta di sicuro di una novità, ma questa volta per fortuna pare non ci siano state gravi conseguenze. Una moto circolava su via Nastro Verde – la strada che collega Sorrento a Massa Lubrense – e si è improvvisamente scontrata con un furgoncino all’altezza del Grand Hotel President. Nulla di grave per il centauro, solo un grande, ennesimo, spavento per i cittadini del posto e i familiari che nel corso delle ultime settimane hanno assistito un vero e proprio genocidio sulla Statale Sorrentina 145.