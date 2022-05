Ancora mistero sull’incendio della Torre Cerniola ad Erchie questa mattina Vigili del Fuoco di Salereno e Maiori in azione in mattinata per un incendio che si è sviluppato all’interno della Torre Cerniola ad Erchie,, nel territorio di Maiori ma vicino a Cetara , in Costiera Amalfitana. Le fiamme, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, erano evidenti e visibili sia dal mare che dalla Strada Statale 163. Sul posto le squadre del distaccamento di Maiori e quelle del distaccamento di città con il supporto dei mezzi speciali inviati dalla sede centrale sono riusciti a spegnere questo incendio. Ma è ancora un mistero sulle cause dell’incendio di questa splendida Torre che fa parte del comprensorio dalla Costa d’ Amalfi.