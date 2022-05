Ancora incidenti con le due ruote in Costiera , un ciclomotore a Minori in mattinata e una moto a Capodorso nel pomeriggio. Come da copione la domenica sulla S.S. 163 Amalfitana è scenario di vari incidenti. Questa mattina dopo le 9 verso l’ Hotel Settebello venendo da Amalfi, un ciclomotore di un ragazzo ventenni di Minori e un motociclista sui settanta anni dalla Calabria . Lesioni ed escoriazioni per il ragazzo, frattura per il calabrese trasportato all’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Nel pomeriggio di ritorno altro incidente fra due motociclisti di Salerno a Capodorso da Maiori verso Cetara , solo qualche escoriazioni . Ieri e l’altro ieri incidenti dall’altro versante da Positano a Piano di Sorrento e Tordigliano, ma con delle auto di turisti stranieri . Al momento è tutto .