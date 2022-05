Ancora grandi Tir in Penisola Sorrentina: tutto bloccato a Sant’Agnello. Riportiamo di seguito le parole di Rosario Lotito, da sempre attento alle problematiche del paese:

SANT’AGNELLO TUTTO BLOCCATO….

Non vorrei essere sempre critico nei confronti di questa amministrazione anzi vorrei addirittura elogiarla ma credetemi, per quanti sforzi io faccia, non riesco a trovare qualcosa per cui scrivere un bel post elogiativo.

Stamane stanno finalmente asfaltando via F.S. Ciampa ma purtroppo per una cosa giusta che fanno ne sbagliano altre cento, infatti hanno bloccato praticamente tutto.

Traffico immenso, non c’è una transenna all’inizio della rotonda di via San Sergio che indica il divieto di accesso verso sorrento da via Ciampa ne tanto meno un vigilie che dirotta il traffico.

Credetemi, nonostante i miei sforzi non riesco proprio a comprendere questo modo di fare.

Asfaltare una strada importante in un orario di punta e veramente da incompetenti e menefreghisti nei confronti di chi è costretto a sopportare tutto questo per la loro incapacità.

P.S. Ancora nessun provvedimento per limitare l’orario di ingresso in penisola a mastodontici camion.