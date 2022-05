Ambiente. Sorrento al primo meeting dei Comuni “Plastic Free” della Città Metropolitana di Bologna.

Si è aperto questa mattina a Monghidoro, nel bolognese, il primo “Meeting dei Comuni Plastic Free della Città Metropolitana di Bologna”, organizzato nell’ambito delle iniziative del “Bologna Montana Evergreen Fest”, il festival dell’ambiente e della sostenibilità.

All’incontro ha preso parte, in videoconferenza, il presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, illustrando le buone pratiche messe in atto dall’amministrazione municipale costiera, per liberare dalla plastica il territorio e per condividere gli strumenti operativi per il recepimento delle direttive europee in tema di plastic free.

“Al meeting bolognese abbiamo portato le nostre esperienze finalizzate alla tutela ambientale, ma anche alla salvaguardia della risorsa mare – ha spiegato Di Prisco – Azioni che si traducono in un’evoluzione positiva delle condizioni di vivibilità, sia a favore dei residenti che dei visitatori. Una sfida, quella del plastic free, fondamentale per una città turistica come Sorrento, che vuole divenire modello di green e blu economy, coniugando legittime esigenze di crescita con la riduzione dell’impatto ambientale delle sue attività produttive. Oggi più di ieri alla luce del conflitto bellico tra Russia e Ucraina è essenziale fare meglio e bene la raccolta differenziata recuperando in questo modo da essa alcune materie prime, infatti come già nel Settecento sosteneva un grande chimico come Antoine-Laurent de Lavoisier, Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.