AMALFI. TORNA L’ANTICO GALEONE

Occhi indiscreti hanno visto rientrare la scorsa notte ad Amalfi, in una veste tutta nuova, il Galeone in legno utilizzato fino agli inizi degli anni 80 per il Palio delle quattro antiche Repubbliche Marinare Italiane.

Torna poi nel suo originario splendore anche il vessillo del Ducato Marinaro di Amalfi che grazie all’impegno profuso dal Sindaco Daniele Milano è stato salvato dall’abbandono e l’incuria. Risplenderà così nel Salone Morelli il gonfalone di Roberto Scielzo, scenografo del teatro San Carlo di Napoli il cui estro partorì nel lontano 1956 anche l’opera d’arte dei bozzetti per la realizzazione dei costumi del corteo storico della Repubblica Marinara. Aspettiamo con ansia e curiosità l’ufficialità dal Sindaco Daniele Milano per poterlo ringraziare per tutto quanto fatto.