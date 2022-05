Amalfi, successo per il concerto di Eugenio Bennato con la partecipazione di Pietra Montecorvino

Ieri sera, negli spazi dell’Antico Arsenale di Amalfi, si è svolto con grande successo il concerto del cantautore partenopeo Eugenio Bennato che ha diretto l’ensemble vocale de “Le Voci del Sud” (composta da Letizia D’Angelo – soprano, Daniela Dentato – mezzosoprano, Laura Cuomo – contralto, Francesco Luongo – tenore, Angelo Plaitano – baritono, Edoardo Cartolano – basso, Ezio Lambiase – chitarra classica).

Special guest della serata Pietra Montecorvino con la sua voce ruvida e profonda, che fonde suono e fisicità in un discorso interculturale, contaminando terre e culture lontane, con incursioni nel mondo della musica popolare contemporanea, in un incrocio senza frontiere.

Entusiasta il sindaco di Amalfi Daniele Milano: «Eugenio Bennato rappresenta una delle voci più rappresentative ed identitarie della nostra terra, con il suo lavoro di ricerca costante, alla riscoperta delle nostre radici in una proiezione originale e contemporanea. Ospitare questo concerto è per Amalfi motivo di stimolo alla riflessione, per il richiamo costante nelle corali alla guerra. Per cui la musica diventa un messaggio contro la drammatica attualità del conflitto in corso in Ucraina».