Amalfi si prepara alla Regata, che emozione! Il sindaco Daniele Milano ha postato le foto della prima uscita del galeone di Amalfi per la prima uscita del Galeone azzurro per Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (Amalfi, Genova, Pisa e Venezia) Antonio Lapadula, ex allenatore della nazionale italiana di canottaggio, sta preparando al meglio i nostri campioni della Costiera amalfitana per la sfida del 3 giugno . In città si respira aria di gioia col ritorno del turismo

di 15 Galleria fotografica Amalfi si prepara alla Regata