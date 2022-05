Amalfi si prepara alla Regata: aperte le domande per il corteo storico. Il Comitato cittadino di Regata A.R.M.I. di Amalfi intende procedere a raccogliere candidature per i figuranti del corteo storico in vista della 66° edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, in programma il 3, 4 e 5 giugno 2022 nella nostra Città.

Gli interessati potranno rendersi disponibili a prendere parte ad un percorso partecipato, con l’impegno a rispettare le indicazioni fornite dai responsabili del Comitato, manlevando il medesimo da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalla partecipazione alla richiamata manifestazione.

Non è previsto alcun compenso/rimborso per la partecipazione al Corteo Storico.

INFORMAZIONI GENERALI

Il corteo storico costituisce il momento centrale della Regata della Antiche Repubbliche Marinare, in quanto ha lo scopo di far rivivere il glorioso passato delle Città, proponendo episodi e personaggi che ne segnarono la storia.

La sfilata del Corteo Storico di Amalfi rappresenta la società della repubblica campana agli inizi dell’XI secolo, quando raggiunse il suo culmine. Al suo interno sono presenti i rappresentanti delle varie classi sociali: le magistrature, i militari e il popolo. In particolare sfilano il duca (la massima autorità cittadina) e i cavalieri con spadone, i cui paramenti furono poi ripresi dai membri dell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. L’episodio proposto è quello del matrimonio di Sergio, giovane primogenito del duca Giovanni I, e la longobarda Maria, figlia del principe di Capua e di Benevento. I costumi per il corteo di Amalfi furono ideati negli anni Cinquanta dallo scenografo Roberto Scielzo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature delle persone interessate dovranno pervenire necessariamente entro e non oltre domenica 15 maggio 2022 alle ore 12:00, esclusivamente attraverso il modulo online allegato al presente articolo da completare in ogni parte richiesta.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Nella selezione dei figuranti si terrà conto delle indicazioni contenute nella guida redatta dal prof. Giuseppe Gargano “FONDAMENTI STORICI E STORICO-ARTISTICI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORTEO STORICO DI AMALFI” affinché sia dato adeguato rilievo e realistica rappresentazione al ruolo ricoperto.

Scaduto il termine per le candidature sarà comunicata ai partecipanti la modalità per valutarle, con incontro in presenza presso gli uffici del Comune.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Con la compilazione della domanda, tutti i candidati figuranti si impegneranno a mantenere un comportamento ispirato a responsabilità e consapevolezza, coerente con la figura storica rappresentata, rispettando le prescrizioni dettate dagli incaricati al fine garantire la fedeltà storica della rievocazione.

Gli stessi si impegnano ad avere cura del costume loro consegnato, di utilizzarlo nel rispetto delle regole specificate dai responsabili del corteo e di restituirlo con le modalità indicate al momento della consegna.