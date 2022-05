Amalfi, si avvicina la 66esima Regata Storica, con il corteo ed i costumi del positanese Roberto Scielzo. Quattro gloriose Repubbliche Marinare, sessantasei anni di avvincenti duelli sul mare, trecentoventi figuranti in costume storico. Dopo sei anni di attesa, Amalfi, cuore pulsante e Città capofila della Divina Costiera, torna a ospitare la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, uno degli appuntamenti dal sapore internazionale più amati dal territorio e da turisti che arrivano da ogni parte del mondo.

La Città è già in festa, gli alberghi full: la sfida tra le quattro regine dei mari si terrà il prossimo 5 giugno. Dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia e la 65esima edizione a dicembre del 2021 a Genova, la Città costiera sarà teatro della 66esima edizione del Palio, un evento straordinario, occasione unica ed emozionante per entrare in contatto con lo spirito della gara, la storia, le tradizioni.

Ai nastri di partenza una manifestazione sportiva di rievocazione storica istituita nel 1955, con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalità tra Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. L’evento remiero, nato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, si completa con un Corteo storico, durante il quale sfilano i figuranti, che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna Repubblica, e un lungo e fitto calendario di appuntamenti collaterali.

La gara infatti sarà preceduta, nei giorni 3 e 4, da un ricco programma: infatti, il giorno precedente alla Regata, ovvero sabato 4 giugno 2022 alle ore 19.30, si terrà il Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare. Anche l’orario è una novità! Ad Amalfi, le Antiche Repubbliche non avevano mai sfilato al calar del sole. Il Corteo partirà da Atrani: gli oltre 300 figuranti sfileranno lungo la SS163 per poi arrivare in Cattedrale ad Amalfi, con ingresso da Piazza Duomo.

La sfilata del Corteo Storico di Amalfi rappresenta la società della repubblica campana agli inizi dell’XI secolo, quando raggiunse il suo culmine. Al suo interno sono presenti i rappresentanti delle varie classi sociali: le magistrature, i militari e il popolo. In particolare sfilano il duca (la massima autorità cittadina) e i cavalieri con spadone, i cui paramenti furono poi ripresi dai membri dell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. L’episodio proposto è quello del matrimonio di Sergio, giovane primogenito del duca Giovanni I, e la longobarda Maria, figlia del principe di Capua e di Benevento. I costumi per il corteo di Amalfi furono ideati negli anni Cinquanta dallo scenografo positanese Roberto Scielzo.