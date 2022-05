Amalfi, Regata storica delle Antiche Repubbliche Marinare: domani la conferenza in cui saranno svelati i nomi degli atleti. Mancano ancora i nomi dei 32 atleti che partecipano alla 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma nella Città di Amalfi il 3, 4 e 5 giugno. Ma ancora non sono state svelate neppure le identità femminili che per la prima volta vogano nelle acque di Amalfi per portare a casa la vittoria, il programma della tre giorni e gli ospiti musicali che impreziosiscono l’edizione 2022 della manifestazione sportiva di rievocazione storica.

Tutti i dettagli saranno forniti domani mattina alle 10.30 con la conferenza stampa a bordo del Traghetto Travelmar ormeggiato a Piazza della Concordia.

Domenica 5 giugno 2022, la città di Amalfi torna a essere teatro della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. La 66esima edizione si terrà proprio ad Amalfi con le altre tre Repubbliche Marinare Genova, Pisa e Venezia, che il 3, 4 e 5 giugno faranno riemergere la storica rivalità – o meglio, agonismo – tra quelle che erano le quattro potenze marittime italiane. Il calendario ricco di eventi, ricordiamo, includerà la competizione fra i 4 galeoni protagonisti: il 5 giugno si svolgeranno cortei con sfilata di figuranti che vestono i panni dei personaggi storici che caratterizzarono ciascuna Repubblica, e una regata di 2000 metri, dal Capo di Vettica fino alla Marina Grande. Alla sfida prendono parte 4 equipaggi, a bordo di galeoni ricostruiti su modelli del XII secolo; ognuno è composto da 8 vogatori e un timoniere, più delle riserve. L’equipaggio che taglia per prima il traguardo riceve in premio un trofeo in oro e argento, realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina; rimarrà nelle mani della città vincitrice per poi essere rimesso in palio in occasione della Regata successiva.

Quest’anno, inoltre, una novità: il Comitato Generale delle Antiche Repubbliche Marinare ha infatti approvato all’unanimità l’istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni, con equipaggio misto – con donne e non più di quattro uomini – sulla distanza di mille metri.

Il programma dettagliato di incontri, eventi collaterali e happening dedicati, mostre, concerti, rievocazioni storiche, itinerari guidati alla scoperta della storia d’un evento che è cultura, folclore e spettacolo sarà svelato il prossimo 26 maggio 2022 nel corso della conferenza stampa.