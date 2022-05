Amalfi, per la Pasticceria Pansa riconoscimento dall’Associazione dei Locali Storici d’ Italia. Davvero meritato questo riconoscimento per la celebre pasticceria della Costiera amalfitana, una grande e nobile tradizione che si tramette di generazione in generazione orgoglio per tutta la Campania . Un grande augurio da Positanonews , Ad Maiora!

Ecco il post sulla pagina facebook

Ieri abbiamo ricevuto la graditissima visita di una nutritita delegazione dell’Associazione dei Locali Storici d’Italia . Dal Florian di Venezia, al Mulassano di Torino, passando per il Gambrinus di Napoli per arrivare da Pansa ad Amalfi.

Evviva la storia e l’eccellenza italiana