AMALFI. NAVE OCEANIA RIVIERA SBARCA MILLE PASSEGGERI

Alle 07.00 di oggi mercoledi 18 maggio 2022, il comandante Alberto Di Lorenzo ha fondo davanti Amalfi, anche se nella brochure era previsto a Positano.Oceania Riviera , costruita 10 anni fa a Sestri Ponente da Fincantieri, per 500 milioni di dollari . Lunga 250 metri e larga 32, per 1447 passeggeri, offre 22 giorni di crociera per 8799 dollari. Oltre la costruzione italiana, anche gli ufficiali sono buona parte italiani. Dopo la tappa di Amalfi segue Montecarlo, i passeggeri hanno l’opportunità di paragonare servizi e accoglienza in due località mediterranee di eccellenza.

foto di Andrea C.