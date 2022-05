Amalfi, martedì 31 maggio si terrà il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Il sindaco di Amalfi Daniele Milano rende noto che il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione, si svolgerà presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto martedì 31 maggio 2022 alle ore 18.00 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 18.00 per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale – Modifiche;

2. Piano finanziario relativo alla Ta.Ri. Tassa Rifiuti – Spesa, coefficienti e tariffa anno 2022;

3. Acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/2001 di beni immobili occupati per la realizzazione dell’opera pubblica “Lavori di completamento della strada interpoderale in località Monterosso – Montefinestre alla frazione Vettica di Amalfi”.