Amalfi, l’addio di Alfieri al Notaio Pansa “Faceva parte di una generazione di persone straordinarie”

Amalfi ( Salerno ) . Il ricordo toccante che Positanonews condivide in pieno di Alberto Alfieri sul Notaio Andrea Pansa

Sta scomparendo una generazione di persone straordinarie che hanno scritto la storia del nostro paese nello scorso secolo. Sono personaggi che ci lasciano una grande testimonianza di vita spesa per la famiglia, il lavoro e la comunità. Sono personaggi che abbiamo sempre ammirato per la loro signorilità, personalità, serietà e onestà. Personaggi di altri tempi, di cui, in questo particolare momento storico, ne avvertiamo l’assenza. Il notaio Pansa era uno di loro. In lui, all’occorrenza, nell’esercizio del suo delicatissimo ruolo, abbiamo sempre trovato il consigliere fidato, il professionista di alto livello, ma soprattutto un grande amico. Mi ero riproposto di invitarlo a fare parte dell’Associazione Pensionati. Sarebbe stato bello condividere con lui la vita associativa. Sarà comunque uno di noi, perché continuerà a vivere nei nostri ricordi. Addio, notaio

Davvero è così, noi di Positanonews abbiamo avuto modo di conoscerlo un vero signore rispetto ai tanti che oggi ci circondano una rarità