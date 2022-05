Amalfi. Interruzione del transito in orario notturno in Via Pietro Capuano. Nei giorni indicati la circolazione veicolare e pedonale su via Pietro Capuano sarà interrotta per l’esecuzione di lavori. Il divieto di transito si applicherà secondo il seguente programma, a partire da giovedì 5 maggio 2022

dalle ore 22:00 alle ore 23:50

dalle ore 00:10 alle ore 02:30

dalle ore 2:45 alle ore 04:30

ed inoltre nei seguenti giorni, con lo stesso calendario orario

venerdì 6 maggio 2022

sabato 7 maggio 2022

lunedì 9 maggio 2022

martedì 10 maggio 2022

mercoledì 11 maggio 2022

giovedì 12 maggio 2022

venerdì 13 maggio 2022