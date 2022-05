Amalfi, il giornalista Sigismondo Nastri: “Non è più tempo di processioni”

Amalfi. Don Luigi Colavolpe, canonico della Cattedrale di Amalfi ed economo diocesano, nei giorni scorsi ha scritto una lettera pubblica indirizzata all’arcivescovo della Diocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni Mons. Orazio Soricelli ed al sindaco di Amalfi Daniele Milano. Nella missiva il sacerdote pone l’attenzione su uno dei momenti più importanti della comunità religiosa ovvero la processione del Venerdì Santo che quest’anno ha percorso nuovamente le strade cittadine dopo il fermo forzato dovuto alla pandemia. Ma, come scrive Don Luigi, il tutto è avvenuto tra l’indifferenza generale ed il mancato silenzio che avrebbe dovuto fare da contorno ad un momento così solenne: «Come sacerdote e come amalfitano non posso restare insensibile dinanzi al “profondo malessere” che, in occasione della Processione del Venerdì Santo ha investito un giovane, figlio di amalfitani, perché “all’uscita del Cristo dalla Cattedrale” ha dovuto assistere a “uno scempio”: “si sono visti ristoranti aperti, un popolo a degustare cuoppi di alici e pizze, seduti al tavolo, centinaia di telefonini a riprendere, mentre povere anziane fedeli tentavano di dire: abbiate rispetto almeno stasera. E’ stato “un disastro”, stiamo distruggendo la storia culturale di una città millenaria e spero che prima o poi lo si fermi».

E sull’argomento è intervenuto anche il giornalista di Amalfi Sigismondo Nastri con uno scritto molto interessante che riportiamo integralmente: «Comprendo lo sfogo di don Luigi Colavolpe e lo condivido. Soprattutto perché riguarda un problema che, sulla mia pagina facebook, ho segnalato già da tempo. Confesso di essere rimasto disgustato quando la discesa dalla cattedrale della bara col simulacro del Cristo morto, la sera del venerdì santo, è stata salutata con un applauso. E così un momento di riflessione, di raccoglimento s’è trasformato in spettacolo.

Trascrivo qui un mio post datato 29 giugno 2021.

“La celebrazione del patrocinio di sant’Andrea ad Amalfi ha dato il via alla stagione delle feste patronali in Costiera. Con relative polemiche: campane, fuochi, traffico, disciplina degli spazi pubblici ecc.

Ricordo che successe anche nel 2019, quando – lessi – alcuni gestori di esercizi pubblici non si presero il fastidio di spostare sedie e tavoli per agevolare il passaggio della processione. Il fatto che la pandemia di covid ce ne abbia privati, l’anno scorso e quest’anno, non significa che il problema s’è risolto. Lo si è solo accantonato. Ma presto [siamo prossimi all’inizio della stagione delle feste patronali], se non ci si mette di traverso la variante delta del virus, si riproporrà. Torneremo alle processioni, in piena baraonda estiva, alla corsa dei santi sulla via del rientro, capace di suscitare il tifo d’una corrida.

La mia opinione è che le feste religiose sono intese, ormai, come eventi folcloristici, tanto vero che le troviamo inserite nei calendari turistici, nelle offerte dei tour operator: processioni, corse dei santi, fuochi. Non sono più manifestazioni religiose, testimonianze di devozione popolare.

Sarebbe ora che la Chiesa, con un atto di coraggio, le abolisse. È una tesi che sostengo da tempo, a costo di farmi dei nemici.

Chi veramente crede e vuol pregare riprenda a frequentare le chiese, a patto che vengano tenute aperte e destinate al culto, non anche ad altri usi.

Il problema, in fondo, è tutto qui.”

Il 3 aprile scorso sono tornato sull’argomento, commentando la contestazione al vescovo di Nocera per avere detto no a una processione, per motivi sanotari, dato che la pandemia di covid non accenna a fermarsi. E ho scritto:

“In tanti anni di giornalismo in Costiera ho raccontato le feste di Amalfi e Maiori, prendendomi pure qualche tirata d’orecchio (come quando ne definii una…hollywoodiana).

Sostengo da tempo che le processioni, come sono adesso, hanno poco a che vedere con la fede. Sono spettacolo, folclore, business. Nemmeno in linea con la tradizione trasmessaci dagli antenati.

Una volta il popolo seguiva la statua con devozione – c’era chi, per voto, camminava a piedi scalzi -, pregando. Oggi la gente è ferma sul marciapiede armata di smartphone pronta a scattare foto e registrare video da postare su facebook o su youtube. Il rientro, di corsa (e mi riferisco qui ad Amalfi, a Maiori), è salutato con applausi e grida di gioia come se si trattasse del momento culminante di una corrida.

Vale per tutte le processioni. Anche per quella di san Matteo a Salerno, che va oltre: sei statue – s. Ante, s. Fortunato, s. Gaio, s. Giuseppe, s. Gregorio VII, s. Matteo -, infiocchettate e addobbate pacchianamente (posso dirlo senza il rischio di essere mandato al rogo?), sei bande musicali.

Quando si entra nelle chiese ci si preoccupa di andare a toccare le immagini dei santi – più ce ne sono e meglio è – spesso dimenticando che il centro della nostra fede, la ragione stessa del nostro sentirci cristiani è la presenza di Gesù – “quel pane vivo disceso dal Cielo” – nel tabernacolo.

Si fa strada una fede che – consentitemi l’espressione – rasenta l’idolatria.

La Chiesa, di solito, lascia correre. A volte se ne compiace. E quando cerca di mettere ordine, in una materia che è religiosa e quindi di sua competenza, ecco che viene contestata. Succede oggi col vescovo di Nocera, come ad Amalfi nel 1945 con Mons. Demetrio Moscato e, in epoca successiva, con Mons. Nolando Nuzzi”».