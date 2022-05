Amalfi: il Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare si terrà il giorno precedente alla Regata. Il Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare si terrà il giorno precedente alla Regata, ovvero sabato 4 giugno alle 19.30.

Anche l’orario è una novità! Ad Amalfi, le Antiche Repubbliche non avevano mai sfilato al calar del sole. Il Corteo partirà da Atrani: gli oltre 300 figuranti sfileranno lungo la SS163 per poi arrivare in Cattedrale ad Amalfi, con ingresso da Piazza Duomo. Per l’occasione, il transito nel tratto in questione della SS163 sarà interrotto dalle 19:00 alle 21:00.

Foto di Emanuele Anastasio