Amalfi, giovane turista investita in località Santa Croce e trasportata presso l’ospedale di Castiglione

Amalfi, verso le 15.30 di oggi si è registrato un incidente che ha visto coinvolte tre giovani turiste in località Santa Croce mentre percorrevano a piedi il tratto della S.S. 163. Mentre le tre donne attraversavano la strada una di loro è stata investita da uno scooter guidata da una ragazza. La giovane turista, a seguito dell’impatto, è caduta al suolo battendo la testa sull’asfalto. Immediati i primi soccorsi da parte delle persone presenti sul posto che hanno prontamente chiamato un’ambulanza che ha provveduto a trasportare la donna presso il Pronto Soccorso del vicino ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della locale Polizia Municipale per disciplinare il traffico rimasto completamente bloccato. Presenti, altresì, i Carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.