Amalfi è il primo comune del meridione candidato al prestigioso riconoscimento Giahs della FAO. Ne parla il TGR Campania

I vigneti ed i limoneti di Amalfi testimoniano da sempre la capacità dell’uomo di sfruttare abilmente il terreno dei terrazzamenti in roccia. Ora il sindaco Daniele Milano di candidare al prestigioso riconoscimento Giahs della FAO il Comune di Amalfi che è anche il primo del sud a chiedere questo riconoscimento.

Il primo cittadino precisa: «Questa certificazione attesta i sistemi agricoli tradizionali di importanza globale ed è una certificazione che cerchiamo di ottenere dopo aver ottenuto nel 2018 l’iscrizione al Registro Nazionale dei paesaggi rurali storici. Una iscrizione molto importante anche perché Amalfi al momento è l’unico comune della Campania presente all’interno di questo Registro che qualifica ed innalza il livello di attenzione sull’agricoltura eroica dei terrazzamenti, quella che i nostri antenati hanno costruito scolpendo un paesaggio unico che per altro è riconosciuto dal 1997 come patrimonio dell’umanità».

Se lo sfusato amalfitano è uno dei limoni più ricercati sui mercati internazionali, le uve di eccellente qualità coltivate nei piccoli vigneti vengono poi trasformate in vini pregiati del territorio che negli ultimi anni hanno conquistato importanti riconoscimenti internazionali. Difendere e valorizzare l’agricoltura eroica della costiera amalfitana significa anche conservare un paesaggio rurale unico e contemporaneamente mitigare il rischio idrogeologico.