Amalfi, dal 3 al 5 giugno la 66esima edizione della Regata Storica. Ecco l’ordinanza della Polizia Municipale

Amalfi. Nei giorni 3, 4 e 5 giugno 2022 si svolgerà ad Amalfi la 66esima edizione della Regata Storica delle Repubbliche Marinare che prevede una serie di spettacoli ed iniziative culturali che si svolgeranno per lo più all’interno del centro storico del Comune.

Nella serata del 3 giugno si svolgerà nella Piazza Municipio un concerto con nomi eccellenti della musica italiana che attirerà un pubblico numerosissimo.

Nel tardo pomeriggio del 4 giugno è previsto il corteo in costume che si snoderà da Atrani fino al centro di Amalfi, interessando la S.S. 163 Costiera Amalfitana e Piazza Duomo.

Nel pomeriggio del 5 giugno si svolgerà il Palio remiero nello specchio acqueo antistante la baia di Amalfi.

Sarà necessario garantire il mantenimento dell’ordine e la sicurezza cittadina, oltre che il sereno e regolare svolgimento delle iniziative programmate, nonché il regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto effettuato dalla società Sita.

Per tali motivi, la Polizia Municipale – con Ordinanza n. 15 – stabilisce:

1. E’ fatto divieto di sosta con rimozione carro gru sul parcheggio Sita di Piazza Flavio Gioia II dalle ore 04.00 del giorno 4 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022, che sarà riservata agli automezzi della Rai e testate giornalistiche;

2. E’ fatto divieto di sosta con rimozione carro gru nell’intera Piazza Flavio Gioia II dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022, che sarà riservata alle forze dell’ordine ed agli ospiti della manifestazione;

3. E’ fatto divieto di sosta con rimozione carro gru dell’intera Piazza Flavio Gioia I dalle ore 04.00 del giorno 4 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022;

4. E’ fatto divieto di sosta con rimozione carro gru dalle ore 21.00 del giorno 4 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022 nel Piazzale della Darsena, che sarà riservato alla manifestazione;

5. E’ fatto divieto di sosta con rimozione carro gru dalle ore 04.00 del giorno 3 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022 in Via Quasimodo, ed in particolare nelle aree di sosta Zona Rossa e negli stalli riservati ai disabili presenti in località Vallone Cieco, aree che saranno riservata agli automezzi della Sita con direzione Positano/Sorrento, Pogerola e Agerola;

6. Dalle ore 04.00 del giorno 4 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022 le partenze degli autobus di linea della Sita con direzione Positano/Sorrento, Pogerola e Agerola avverranno dalla fermata Sita di Pogerola in Piazza Flavio Gioia I, dove gli autobus giungeranno in orario di partenza e sosteranno per il tempo strettamente necessario a caricare e/o scaricare i passeggeri;

7. Dalle ore 04.00 del giorno 4 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022 le partenze degli autobus di linea della Sita con direzione Salerno, Maiori, Tramonti e Ravello avverranno dalla fermata Sita di Corso delle Repubbliche Marinare dove stazioneranno per il tempo strettamente necessario a caricare e/o scaricare i passeggeri:

8. Dalle ore 04.00 del giorno 3 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 5 giugno 2022 è fatto divieto di sosta con rimozione carro gru in Via Mauro Comite e precisamente nell’ultima area di sosta riservata ai residenti in corrispondenza della spiaggia di Duoglio, che sarà riservata allo stazionamento degli automezzi della Sita;

9. Il giorno 4 giugno 2022 è fatto divieto di sosta con rimozione carro gru dalle ore 08.00 alle ore 21.30 nell’intera Via Pantaleone Comite, su entrambi i lati, comprese le aree in concessione:

10. Il giorno 4 giugno 2022 è fatto assoluto divieto di transito dalle ore 18.30 alle ore 21.30 dalla Via Mansone I alla Piazza Spirito Santo, ad esclusione dei veicoli di servizio delle forze di polizia, di pronto soccorso e del servizio pubblico da piazza, con facoltà a discrezione delle FF.OO. di far transitare laddove possibile esclusivamente in uscita dal centro di Amalfi con direzione obbligatoria Positano-Agerola al fine di decongestionare il traffico del centro cittadino;

11. Il giorno 5 giugno 2022 è fatto assoluto divieto di transito dalle ore 17.30 alle ore 20.30 dalla Via Mansone I alla Piazza Spirito Santo, ad esclusione dei veicoli di servizio delle forze di polizia, di pronto soccorso e del servizio pubblico da piazza, con facoltà a discrezione delle FF.OO. di far transitare laddove possibile esclusivamente al fine di decongestionare il traffico del centro cittadino;

12. Il giorno 4 giugno 2022 è fatto assoluto divieto di transito dalle ore 18.30 alle ore 21.30 da Piazza Flavio Gioia I a Piazzale dei Protontini, ad esclusione dei veicoli di servizio delle forze di polizia, di pronto soccorso e del servizio pubblico da piazza, con facoltà a discrezione delle FF.OO. di far transitare laddove possibile esclusivamente in uscita dal centro di Amalfi con direzione obbligatoria Positano-Agerola al fine di decongestionare il traffico del centro cittadino;

13. Il giorno 5 giugno 2022 è fatto assoluto divieto di transito dalle ore 17.00 alle ore 20.30 da Piazza Flavio Gioia I a Piazzale dei Protontini, ad esclusione dei veicoli di servizio delle forze di polizia, di pronto soccorso e del servizio pubblico da piazza, con facoltà a discrezione delle FF.OO. di far transitare laddove possibile esclusivamente in uscita dal centro di Amalfi al fine di decongestionare il traffico del centro cittadino;

14. Il giorno 4 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore 21.30 sono sospese tutte le concessioni di suolo pubblico di Piazza Duomo con obbligo ai concessionari di rimozione di tutte le strutture installate e pulizia delle aree;

15. Il giorno 3 giugno 2022 dalle ore 10.00 alle ore 24.00 sono sospese tutte le concessioni di suolo pubblico di Piazza Municipio con obbligo ai concessionari di rimozione di tutte le strutture installate e pulizia delle aree.