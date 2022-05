Giovedì pomeriggio, all’istituto superiore Marini-Gioia di Amalfi, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del laboratorio lingustico multimediale al prof. architetto Antonio d’Aria, docente dell’istituto tecnico per il turismo, mancato troppo presto. Alla presenza della moglie, prof.ssa Carmela di Benedetto, della figlia ,e del fratello è avvenuta la benedizione da parte del Diacono permanente Lello Mansi, con tanti am ici e colleghi in preghiera.

L’allocuzione introduttiva ad opera del prof. Luigi Buonocore è stata seguita dal quella del prof. Michele Muoio in rappresentanza, oltra l’amicizia personale, della preside del tempo Antonietta Falcone di cui Muoio è stato vicario per anni. Si sono susseguiti la prof.ssa Maria Gambardella, la prof.ssa Teresa Vecchi anche in qualkità di cognata di Antonioi, Paquale Buonocore, sindaco di Conca dei Marini ed amico di Antonio. Luisa Criscuolo di Atrani, ex alunna ha espresso il pensiero ed il saluto di tanti studenti che hanno avuto Antonio comne attivo insegnante di arte.

E’ stato proiettato un filmato di alcuni momenti a scuola ed in occasione di viaggi di istruzione.

Anche il dirigente scolatico attuale, prof. Vincenzo Falco, ha voluto esprimere la sua partecipazione . Presente anche il presidente onorario del Centro di cultura amalfitano e l’ex dirigente scolastico del classico, prof. Farancesco Criscuolo

E non è mancato un momento conviviale.

Positanonews non poteva non dar rilievo a questo momento e ringraziamo Gaspare Apicella per averlo seguito

Nella foto Maria Cristina e Fulvio d’ Aria con la professoressa Carmela di Benedetto