Amalfi, cercasi “Caregiver”. Serve urgente aiuto per un disabile

Cerchiamo una persona che abbia esperienza con persone disabili al momento soffre di epilessia bisogna sapere gestire le crisi (per fortuna non allarmante), una persona maschio o donna l’importante che sappia alzare pesi ( circa 60 chili )

La vita della persona che ha bisogno di aiuto è questa:

7:00 circa di mattina si sveglia.

Le manzioni da fare sarebbero

Alzarlo dal letto posizionarlo sulla sedia e accompagnarlo in bagno per lavarsi (doccia, denti, barba, bide, capelli, aiutarlo a sedersi sui sanitari quello che fa ogni persona).

Vestirlo fargli fare la colazione che per ora riesce ancora a fare da solo (Preciso che per la cucina se ne occupa la madre)

E ricordare quei pochi medicinali in modo di farli predere tutti i giorni.

Fargli un poco di compagnia durante le giornate possibilmente anche il sabato e la domenica o in casa o uscendo qualche volta con la macchina di Michele.

Poi si ci si mette daccordo con l’orario per la compagnia.

E la sera ore 20:00 cena, denti, pigiama pillole e metterlo a letto questo è Tutto.

L’onorario lo stabiliamo insieme.

Contattare 089 831758 oppure 3338097037