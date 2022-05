Amalfi, cede la balaustra del molo Darsena. Uomo precipita da un’altezza di circa tre metri

Amalfi. Questa mattina brutto incidente per un 46enne originario di Scala. L’uomo – come riporta “Quotidiano Costiera” – era tranquillamente appoggiato alla balaustra del molo Darsena allorquando una delle barre in ferro ha improvvisamente ceduto probabilmente a causa dell’ossidazione e dell’usura delle parti interne delle camicie in ghisa che uniscono le barre. Il 46enne è precipitato da un’altezza di circa tre metri impattando violentemente al suolo con la schiena.

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il malcapitato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione dove i medici di turno lo hanno sottoposto ai necessari esami strumentali al fine di valutare i danni subiti. Per fortuna il 46enne non ha riportato fratture né lesioni interne, ma solo alcuni traumi contusivi che lo costringeranno ad osservare qualche giorno di riposo domiciliare anche per riprendersi dal forte spavento.