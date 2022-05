Amalfi: bonifica spiaggia di Santa Croce, i proprietari ricorrono al Tar

Per ridare dignità a questo angolo della Divina il sindaco Milano ha disposto a gennaio scorso mese la messa in sicurezza e la bonifica dell’intera area a carico dei proprietari e dei possessori di manufatti presenti sulla spiaggetta e nella grotta, complessivamente in 9. Uno di loro, però, si è opposto presentando ricorso al Tar per chiedere l’annullamento dell’ordinanza sindacale. Spetterà dunque ai giudici del Tar stabilire chi dovrà farsi carico degli interventi, quanto mai necessari per rendere questa zona di Amalfi nuovamente fruibile in sicurezza sia per i residenti che per i turisti.