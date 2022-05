Alla scoperta di Giovanni Ferraro, il mister di Vico Equense che ha portato il Giugliano in Serie C

Ora è ufficiale, il Giugliano è la terza squadra del Sud ad essere promossa in Serie C, dove sarà inserita sicuramente nel girone C. Saranno protagoniste, infatti, Avellino, Juve Stabia, Turris, lo stesso Giugliano e la neopromossa Gelbison, rappresentante la comunità di Vallo della Lucania.

La vittoria della promozione

Una vera e propria vittoria di squadra, allenatore e tifosi che dopo 15 anni tornano in Serie C. A sancire la matematica promozione è stata la vittoria in trasferta a Montetorondo. In città ci sono stati festeggiamenti spontanei in piazza che sono andati avanti per tutta la notte. Ma la festa ufficiale ci sarà domenica, al termine dell’ultima partita casalinga.

“La dedico a mia figlia”

L’allenatore del Giugliano è ben noto in Penisola Sorrentina: si tratta di Giovanni Ferraro di Vico Equense. Dedico questa vittoria a mia figlia Caterina – aveva commentato il tecnico come riportato anche da Positanonews -, che è stata partecipe dei miei momenti belli e meno belli, alla società, alla squadra e ai tifosi tutti, perché è insieme che abbiamo raggiunto questo bellissimo traguardo.

Il passato da allenatore del Vico e calciatore

Mister Ferraro è conosciuto a Vico Equense anche per aver allenato la squadra della sua città nel lontano 2007. Si tratta della sua prima esperienza da allenatore, dopo una carriera di circa 18 anni da calciatore che ha poi concluso a Sorrento nel 2007. La vittoria con il Giugliano è la prima grande vittoria di mister Ferraro, con l’augurio che sia solo l’inizio di una sfavillante carriera da allenatore.