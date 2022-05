Al via “Verso Sud”: le massime istituzioni italiane oggi a Sorrento. Oggi, venerdì 13 maggio 2022, e domani, sabato 14 maggio 2022, ministri, business leader e opinion maker si confronteranno a tutto campo nel corso dei lavori del meeting “Verso Sud”, voluto dal ministro per la Coesione territoriale, Mara Carfagna e realizzato da The European House-Ambrosetti.

Durante il forum verrà fatto anche un focus sulle enormi potenzialità del Mezzogiorno e sulle aree che sono strategiche per la crescita dell’intera area del Mediterraneo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, la vice presidente della Commissione europea Dubravka Suica, il commissario europeo Paolo Gentiloni ed una folta schiera di ministri e sottosegretari, i vertici dei principali partiti politici ed esponenti dell’imprenditoria nazionale e dei Paesi del Mediterraneo, sono gli ospiti che da questa mattina e fino a domani pomeriggio si raduneranno a Sorrento per l’occasione.

Il forum sarà ospitato nella cornice di Villa Zagara, nel centro storico di Sorrento, ed è parte di una piattaforma pubblico-privata nazionale e internazionale che unisce, in un unico think tank, le migliori istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova visione mediterranea strategica per l’Italia e l’Europa.