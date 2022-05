Al Meeting di Nuoto di Capaccio si impone l’Infinity Sorrento

Al Meeting Nuoto di Capaccio si impone l’Infinity Sorrento. Oggi alla piscina Poseidone di Capaccio, in provincia di Salerno, si è svolto un prestigioso Meeting di nuoto, sotto il patrocinio dell’ Endas, che ha coinvolto 130 giovani atleti provenienti da svariate Associazioni di quasi tutte le province campane. La parte da leoni l’hanno fatta i giovani nuotatori dell’Infinity Sorrento, guidati dall’allenatore Flavio Kessler, che si sono imposti in varie categorie e in tante discipline. Risultato di assoluto prestigio per la giovane promessa Samuele Attanasio, che nella finale dei 50 stile libero, ha conquistato la medaglia d’oro, con un tempo eccezionale, regolando anche avversari più grandi di età.