Ai quarti di finale del Torneo delle Sirene il Sassuolo batte il Sorrento per 4-1. Stamane alle 9 il Sorrento ha disputato la partita di apertura dei quarti di finale del torneo delle sirene. Contro il Sassuolo amara sconfitta per 4-1 per i rossoneri padroni di casa. A commentare e a riprendere il quarto gol dei neroverdi, al campo Italia, il giornalista Gigione Maresca.