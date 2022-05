Agerola, venerdì 27 maggio si riunisce il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Agerola, il Sindaco Tommaso Naclerio comunica che venerdì 27 maggio 2022, alle ore 15.30, si riunisce in seduta pubblica, sessione ordinaria, il Consiglio Comunale presso la Casa della Corte per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali delle deliberazioni della seduta del 28 aprile 2022 dalla n. 16 alla n. 20

2. Comunicazioni del Sindaco

3. Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lettera B9 del D. Lgs. N. 118/2011;

4. Approvazione del PEF – Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022/2025 – annualità 2022 e 2023;

5. Approvazione tariffe Tari anno 2022. Provvedimenti;

6. Approvazione piano di utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno anno 2022;

7. Interpellanza formulata dai consiglieri Di Capua Catello, Medaglia Marco, Naclerio Lucia e Cuomo Massimiliano ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale ed acquisita al Prot. n. 005036 del 28.04.2022 – Risposta;

8. Interpellanza formulata dai consiglieri Di Capua Catello, Medaglia Marco, Naclerio Lucia e Cuomo Massimiliano ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale ed acquisita al Prot. n. 005037 del 28.04.2022 – Risposta