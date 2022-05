Agerola, riparati i danni alla pavimentazione al Parco Corona a beneficio di residenti e turisti

Agerola. Continuano le opere di manutenzione e cura della città a beneficio dei residenti che potranno godere delle bellezze del proprio territorio ed anche per accogliere i tanti turisti che sicuramente quest’estate sceglieranno Agerola per le proprie vacanze.

Ed il Comune, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, rende noto: «Da una frazione all’altra, da un balcone panoramico all’altro non ci stiamo risparmiando. L’attività di manutenzione, cura e tutela dei nostri spazi pubblici prosegue a ritmi serrati. Abbiamo il dovere morale di prenderci cura della bellezza.

Abbiamo il dovere morale, tutti, di avere cura del bene comune. Abbiamo provveduto a riparare i danni alla pavimentazione al Parco Corona, causati dall’insensibilità di alcuni, per fortuna pochi, che “violentano” un luogo che si presta all’accoglienza e all’ospitalità per cittadini ed ospiti di tutto il mondo.

Il rispetto del bene comune passa attraverso il rispetto di precise regole, senza le quali gli sforzi che quotidianamente profondiamo – insieme alla stragrande maggioranza di cittadini virtuosi – per alzare l’asticella della nostra qualità di vita resterebbero vani».