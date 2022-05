Agerola, questa sera appuntamento con “Sentieri Azzurri” su TV Luna. Tra gli argomenti anche l’addio di Lorenzo Insigne

Agerola. Appuntamento imperdibile con “Sentieri Azzurri”, in onda questa sera a partire dalle 21.00 su Tv Luna, canale 14 del digitale terrestre, visibile sul canale 808 della piattaforma Sky e, in streaming, su www.tvluna.it.

La notizia della settimana, ovviamente, riguarda l’ultima esibizione di Lorenzo Insigne nello stadio che lo ha visto protagonista nelle ultime dieci stagioni e davanti al suo pubblico. Il capitano del Napoli, come è noto, lascerà a fine stagione gli azzurri per iniziare la nuova avventura in Canada. Un addio annunciato, ma le lacrime al Maradona non sono mancate nel corso della cerimonia di commiato organizzata prima del fischio di inizio. Se ne va l’unico napoletano della rosa, l’ultimo rappresentante di quel Napoli che sfiorò lo scudetto e che, nel triennio sarriano, seppe esprimere un calcio di qualità sopraffina non più eguagliato nelle stagioni successive.

La sfida col Genoa, vinta con un secco tre a zero, è scivolata dunque in secondo piano anche se la sconfitta patita nel match di domenica pomeriggio ha significato, per il Grifone allenato da Blessin, la matematica certezza della retrocessione. Ironia della sorte: a spedire in B i rossoblù è stato proprio quel Napoli che condivise con i genoani la gioia della promozione in massima categoria 15 anni fa. Intanto, al netto delle emozioni, Spalletti ha messo in cassaforte il terzo posto ed è già al lavoro per allestire la squadra che il prossimo anno dovrà lottare seriamente per lo scudetto, oltre che ben figurare in Champions League.

A lavoro sono anche gli chef locali che, sommersi fortunatamente dai tanti turisti che stanno riempiendo nuovamente Agerola, non possono lasciare i fornelli delle strutture per venire in studio a deliziare i palati di ospiti, giornalisti e tecnici. A tenere alte le insegne di Agerola, nel panorama sportivo, ci hanno pensato però gli atleti della Steel Bull A.S.D., che ha dominato i Campionati Italiani Pesistica Under 15 che si sono svolti a Roma il 14 e 15 maggio scorsi. In studio saranno presenti il presidente Marina Acampora ed il tecnico Pasquale Primavera, oltre a Sara Esse, campionessa italiana Under 15 categoria 81kg, Emma Criscuolo che si conferma sul gradino già alto del podio nella categoria Under 15, categoria 71kg e Fabrizio Oppedisano, quinto classificato ai campionati Italiani Under 15 cat 61kg.