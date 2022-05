Agerola, questa sera appuntamento con “Sentieri Azzurri” in diretta da Palazzo Acampora

Questa sera e per i successivi due martedì Sentieri Azzurri, la trasmissione sul Napoli calcio e su Agerola che ci ha tenuto compagnia nel corso di questa lunga ed emozionante stagione calcistica si trasferisce ad Agerola! La squadra capitanata da Angelo Pompameo si ritroverà, alle 21.00, presso la stupenda location della corte settecentesca di Palazzo Acampora ospiti de “La Corte degli Dei”, la Locanda di Palazzo Acampora sapientemente gestita dalla Chef Petronilla Naclerio che, per l’occasione, presenterà un’altra delle sue deliziose creazioni gastronomiche.

Gli ultimi novanta minuti della stagione sono serviti a stabilire gli ultimi verdetti ancora in sospeso: scudetto e salvezza. Per quel che riguarda il discorso tricolore, il pronostico è stato rispettato senza grandi emozioni. A laurearsi campione d’Italia per la diciannovesima volta, la prima dell’era post Berlusconi, è stato con pieno merito il Milan di Pioli che ha battuto senza grosse difficoltà il Sassuolo per 3 a 0 e ha vanificato il tentativo dei cugini nerazzurri dell’Inter che pure il proprio dovere l’avevano fatto battendo a San Siro la Sampdoria. Più effervescente la lotta per la permanenza in Serie A dove la Salernitana del presidente Iervolino ha acceso un cero immenso alle divinità del pallone. I granata infatti, conservano la categoria pur sconfitti sonoramente dall’Udinese all’Arechi per 4 reti a zero. Decisivo il pareggio a reti inviolato del Cagliari con il Venezia che spedisce i sardi in cadetteria.

Sarà una serata ricca di sorprese e di colpi di scena, allietata anche dalle note del Maestro Enzo Milo che offrirà agli affezionati telespettatori un saggio della sua classe. L’appuntamento è come ogni martedì su Tv Luna a partire dalle 21.00

Ospiti in studio:

Maurizio Nicita – Gazzetta dello Sport

Marco Giordano – Giornalista

Valeria Grasso – Giornalista

Giovanni Paone – Imprenditore

Luca Mascolo – Presidente Ente Idrico Campano

Tommaso Naclerio – Sindaco di Agerola