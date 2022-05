Agerola, Lello Di Capua in risposta a Luca Mascolo: “Sono sereno, la verità è nel video del consiglio comunale”

Agerola. Nl corso del Consiglio Comunale tenutosi venerdì 27 maggio momenti di tensione tra il sindaco Tommaso Naclerio ed il capogruppo di opposizione Avv. Lello di Capua che è stato espulso dall’aula consiliare nel corso delle dichiarazioni di voto sul “Rendiconto di bilancio”.

Sul punto riportiamo quanto dichiarato dall’Avv. Lello Di Capua: «Sono sereno e tranquillo perché questa volta c’è un video che testimonia inoppugnabilmente ciò che è accaduto. Certe toppe sono peggio dello strappo. L’unico dato certo è che ho chiesto di far rispettare il regolamento comunale che prevede che le dichiarazioni di voto non possono durare più di 5 minuti, senza essere ascoltato dal Sindaco presidente del Consiglio che evidentemente non è in condizioni di tenere testa al suo vice e di esercitare il suo ruolo come prevede la legge con “equità ed imparzialità”. I fatti saranno accertati nelle sedi competenti».