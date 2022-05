Agerola, il 14 maggio giornata di prevenzione con la campagna itinerante “Pienz’ a salute”

Sabato 14 maggio la città di Agerola ospiterà la campagna itinerante “Pienz’ a salute”, organizzata dall’Asl Na3 Sud e destinata a tutti i cittadini, allo scopo di ricevere l’offerta gratuita di servizi di screening ad accesso libero.

L’evento si terrà dalla 9.00 alle 18.00 presso l’area antistante la sede del Comune di Agerola.

Sarà presente un ambulatorio mobile e sarà possibile effettuare gratuitamente:

– pap test per donne dai 25 ai 29 anni;

– pap test hpv dna per donne dai 30 ai 64 anni

– prenotazione mammografia per donne dai 45 ai 69 anni;

– distribuzione kit colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni;

– sportello informativo per supporto e consulenza per le neomamme, per attività di consultorio destinate a persone con disforia di genere ed info sul calendario vaccinale in età pediatrica, oltre ad informazione e sensibilizzazione sulle dipendenze e sul gioco d’azzardo patologico.

Non occorre la prenotazione.

INFO 081 9633169 – relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it