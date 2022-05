Agerola dopo lo scontro fra Naclerio e Di Capua il comunicato della maggioranza “Giù la maschera”

Nel Consiglio Comunale di venerdì scorso (https://facebook.com/comune.diagerola/videos/917129349682610/ ) è stato riproposto il solito copione fatto di interruzioni, allusioni, intemperanze e superficialità con il tentativo, sempre uguale, di distogliere l’attenzione dai risultati di questa amministrazione.

Il rendiconto di bilancio 2021 fotografa non solo numeri e dati dell’esercizio finanziario dello scorso anno, ma anche la sana capacità amministrativa che da un decennio contraddistingue Agerola.

Quello del 2021 è sicuramente il migliore risultato di Amministrazione di tutta la storia repubblicana di Agerola, parlano i numeri e soprattutto i risultati in termini di finanziamento di opere pubbliche e di disponibilità finanziaria che servirà per continuare ad investire per la crescita del nostro territorio.

Il campionario di inesattezze e addirittura falsità che la minoranza consiliare ha sciorinato rappresenta il metodo improvvisato a cui loro sono abituati. La sequenza di inesattezze e strafalcioni è stata però smentita per ben due volte.

Prima puntualmente, sotto il profilo tecnico, dal responsabile finanziario e poi dal Vicesindaco Mascolo che non era intervenuto per economia di discussione riservandosi solo le dichiarazioni di voto per il gruppo “NUOVAmente Agerola”.

Nel suo intervento ha buttato giù la maschera del capogruppo di “Agerola nel Cuore” le cui vere intenzioni sono quelle di impedire il raggiungimento degli ulteriori traguardi sui quali stiamo lavorando e di impedirne la comunicazione al consiglio comunale ed alla cittadinanza. L’irritazione è stata tale per cui il capogruppo dell’opposizione, contro il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori nell’assise consiliare, ha interrotto ripetutamente l’intervento del Vicesindaco che, dati alla mano, stava smontando pezzo per pezzo tutte le argomentazioni da lui illustrate.

Ripetuti sono stati gli inviti da parte del Sindaco ad abbassare i toni e cessare immediatamente le interruzioni.

A causa delle sue intemperanze, ormai fuori controllo, il Sindaco, in quanto garante dell’operatività del Consiglio Comunale, e solo dopo averlo nuovamente e ripetutamente invitato a tacere nel rispetto del ruolo di tutti i consiglieri comunali, l’ha invitato ad “accomodarsi fuori”.

Nessuna espulsione.

Il capogruppo Di Capua ha spontaneamente deciso di allontanarsi, gettando nello sconforto i componenti del suo gruppo che, dopo aver espresso voto contrario al Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, hanno, allo stesso modo, spontaneamente deciso di seguirlo, abbandonando l’aula consiliare.

Questa è la cronaca, verificabile, della seduta consiliare di venerdì 27 maggio 2022.