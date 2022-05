Agerola: domani sospensione idrica, ecco orari e zone interessate. Si comunica che in data di domani, lunedì 9 maggio, a partire dalle ore 8.00 circa e fino a completamento intervento per nuovi allacci multipli alla rete idrica in via Villani (presumibilmente entro le ore 17.00), sará sospesa la fornitura idrica per l’utenza dell’area interessata dai lavori di riqualificazione stradale in via Villani e del tratto intercorrente tra le attivitá commerciali Ferrolegno – Fiori per Voi.