Agerola ( Napoli ) Consiglio comunale teso quello della Svizzera della Campania nel cuore dei Monti Lattari, che riteniamo parte integrante della Costiera amalfitana per cui se ne occupa Positanonews . Nella diretta , dopo un’ora e 19 minuti di consiglio comunale il momento cruciale quando vi è lo scontro fra il sindaco Tommaso Naclerio e il capogruppo di opposizione Lello Di Capua , a tal proposito riportiamo il comunicato del consigliere comunale di minoranza Marco Medaglia

Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi ieri pomeriggio, venerdì 27 maggio, ci siamo trovati, nostro malgrado, coinvolti in una situazione grottesca ed allo stesso tempo gravissima: il nostro capogruppo consiliare avv. Lello Di Capua è stato arbitrariamente espulso dall’aula consiliare nel corso delle dichiarazioni di voto sul “Rendiconto di bilancio”, per il solo motivo di essersi appellato al rispetto delle norme del regolamento del Consiglio Comunale che, all’art. 47 prevede la Mozione d’ordine “…richiamo all’osservanza delle norme legislative, statutarie o regolamentari, e delle procedure che regolano i lavori consiliari, che ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento dell’adunanza”!

Nel caso specifico, è stato richiamato il Sindaco/Presidente del Consiglio a verificare il rispetto dei tempi previsti per la dichiarazione di voto che l’art. 45 comma 12 stabilisce in una durata non superiore a 5 minuti e che il Vice Sindaco, a nome del gruppo di maggioranza, stava protraendo da almeno 10 minuti senza mai essere richiamato dal Sindaco/Presidente.

Per tutta risposta ci è stato detto che evidentemente “abbiamo orologi diversi” ed il Capogruppo di opposizione è stato allontanato dall’aula!

Noi altri componenti del gruppo, abbiamo atteso di poter votare sull’argomento posto in discussione, dopodiché abbiamo abbandonato il Consiglio, per solidarietà al collega Di Capua e perché restare in aula avrebbe significato avallare l’inverosimile conduzione dei lavori consiliari!

Vogliamo solo ricordare a chi, meglio di noi, dovrebbe conoscere il regolamento che, l’art. 7 dello stesso recita “Il Sindaco nelle funzioni di Presidente, rappresenta, convoca presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale , esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità”!!!

Soprattutto sottolineiamo l’abuso perpetrato ai danni del capogruppo e dell’intero gruppo di minoranza riportando l’art. 42 comma 10 del Regolamento che, pur in presenza di atteggiamenti non consoni di un Consigliere (e non ci pare questo il caso) “…il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta…ma NON PUO’ ESPELLERE IL CONSIGLIERE DALL’AULA”!!!

Esprimiamo profondo sdegno per il disprezzo mostrato verso i valori della democrazia e del pubblico confronto, del rispetto delle idee diverse e del ruolo di stimolo e di controllo che spetta ai Consiglieri di minoranza!