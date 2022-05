Agerola, aperte le iscrizioni per il laboratorio teatrale “La corsa di primavera”. Ecco come partecipare

Ad Agerola sono aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale “La corsa di primavera, riti di passaggio e tradizioni popolari”.

Il progetto ha come obiettivo la formazione teatrale giovanile ed è stato realizzato in associazione tra il Comune di Agerola, la Pro Loco Agerola ed il Festival Agerola sui Sentieri degli Dei, con la direzione artistica di Efemera Teatro.

Potranno partecipare 30 ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 16 anni residenti sul territorio di Agerola.

Il laboratorio sarà tenuto da professionisti esperti del settore teatrale e delle arti dello spettacolo e sarà articolato in 3 fasi:

1° fase: Grammatica del Teatro e alfabetizzazione teatrale. Esercizi, giochi ed esperimenti alla scoperta delle tecniche teatrali primordiali: ritmo, spazio e partner scenico.

2° fase: Ideazione e Costruzione collettiva di una messa in scena a partire dallo studio dei riti di passaggio e delle tradizioni popolari, con particolare attenzione al legame con la cultura del territorio.

3° fase: Prove e realizzazione di uno Spettacolo aperto al pubblico e verifica del lavoro svolto.

L’iscrizione al laboratorio è a titolo gratuito. I laboratori si terranno presso i locali del Centro Polifunzionale Mons. Andrea Gallo con cadenza settimanale, a partire da maggio 2022.

Per partecipare basterà compilare il Modulo di adesione ed inviarlo all’indirizzo info@proagerola.it entro le ore 18.00 di sabato 14 maggio.

Per contatti ed info: 081 8791064 (ufficio Proloco Agerola)